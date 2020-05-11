Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - BURDUR

AA

Burdur'daki berber, kuaför ve güzellik salonları da müşterini kabul etmeye başladı. İş yerlerinde randevu sistemiyle hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğunluk oluşmadı.Sosyal mesafeyi korumak amacıyla dükkanlarındaki bir koltuğun boş bırakıldığı ve koltuğun etrafının da şeritle sarıldığı görüldü. İş yeri çalışanları da maske ve eldiven takarak dükkanlarında dezenfektan bulundurdu, maskesiz müşteriler kabul edilmedi.