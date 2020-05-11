Berber ve kuaförler yeniden hizmet vermekten memnun

AA

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da randevularını daha önce oluşturan müşterilerini kabul eden berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu ve kesim önlüğü gibi önlemlerle faaliyete başladı.

Malatya'da berber Volkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar işe başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Tüm meslektaşlarına hayırlı ve bol kazançlar dileyen Kılıç, "Yaklaşık bir buçuk aydır evlerimize kapanmıştık, bugünü iple çekiyorduk. Bütün önlemlerimizi aldık. Hiçbir tereddüt olmadan çalışmaya başladık. Müşterileri girişte zaten dezenfektanla karşılıyoruz. Randevusuz kimseyi almıyoruz. Bekleme alanındaki koltukların sayısını düşürdük. Aralarında bir buçuk metre mesafe bıraktık. 4 tane çalışma koltuğumuzu 2'ye düşürdük. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla tıraşlarını olup gidebilirler." ifadelerini kullandı.

Randevu alarak tıraş olmaya gelen Tansel Sertkaya da yaklaşık bir buçuk aydır tıraş olmadığını belirterek, "Cuma günü randevumu aldım. Normalleşmeye döndüğümüz için gayet mutluyum. İnşallah ülkemiz bu problemden en kısa sürede kurtulur. Allah bize tekrar hayırlı günleri nasip eder inşallah. Kuralları dünyada en iyi uygulayan ülke olarak kendimizi görüyorum. İnşallah bu sınavı da en iyi şekilde atlatacağız." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da yaklaşık 50 gündür kapalı olan berber ve kuaförler saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Kuaför Vedat Vert, uzun aradan sonra iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gerekli temizlik çalışmalarını yaptık. Bugün 'Bismillah' diyerek iş yerimizi açtık. Allah hepimize hayırlı etsin. Müşterilerimizden tek ricamız randevulara uymaları." dedi.

- Gaziantep

Gaziantep'te yaklaşık 50 gün sonra işletmeler yeniden müşteri kabulüne başladı.

Berber Yunus Aslantaş, bir süredir tüm esnaf gibi kendilerinin de kapalı olduklarını ve iş yerlerini çok özlediklerini dile getirdi.

Gerekli tedbirleri alarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Aslantaş, "Bizim iş yerimizi açıp açmamamız çok önemli değil. Önemli olan bu belanın ülkemizden ve tüm dünyadan gitmesi." değerlendirmesini yaptı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da sabah iş yerlerini açan berber ve kuaförler, randevu sistemine göre müşterilerini kabul etmeye başladı.

Turgut Reis Mahallesi'nde berberlik yapan Halil Saygı, gerekli tedbirleri aldıklarını anlatarak, "Maske ve eldiven kullanıyoruz. Bu şekilde müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Ayrıca müşterilere tek kullanımlık havluyla hizmet veriyoruz. Üç koltuğumuz bulunuyor ancak bir koltuğu sosyal mesafe kuralına uyarak boş bırakıyoruz. Müşterilerimizin oturduğu koltuk ve sandalyeler boş bırakıldı. İçeride müşteri bekletmiyoruz." diye konuştu.

- Kilis

Kilis’te de erken saatlerde iş yerlerine gelen berber ve kuaförler, son hazırlıklarının ardından randevu sistemine göre müşterilerini kabul etmeye başladı.

Berber Duran Biberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis Belediyesi ve Kilis Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğiyle kentteki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edilerek hizmet vermeye hazır hale getirildiğini belirtti.

Biberoğlu, çalışanlar ve müşterilerin sağlığı için sosyal mesafe kuralları dahil, gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başlayan berber Veysel Uzunlar, iş yerlerini açıp müşterilere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uzun süredir hem müşterilerin hem de kendilerinin bugünü beklediğini belirten Uzunlar, "İşlerimizi hijyen çerçevesinde itinayla yapıyoruz. Tüm meslektaşlarıma hayırlı işler diliyorum. Allah ülkemize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Müşteri Halil Tekiş ise yaklaşık 2 aydır berberlerin açılmasını beklediğini, artık rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

,İsmail Hakkı Demir,Müslüm Etgü,Fevzi Kemal Karagöz,İzzet Mazı,Okan Coşkun