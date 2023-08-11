Adana'da berberde ve otomobilde uyuşturucu bulundu Adana'da uyuşturucu ticareti yapıldığı şüphelisiyle bir berbere baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.08.2023 - 10:36 Güncelleme: 11.08.2023 - 10:40 facebook

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