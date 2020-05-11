Berberler makas ve tarakla çiftetelli oynayarak hizmete başlamanın sevincini yaşadı - NEVŞEHİR

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Kentteki bir berber salonunun işletmecileri Ömer Aranmış ve Fatih Bozulmaz iş yerini açtıktan sonra maske, eldiven ve koruyucu yüz siperliklerini takıp, makas ve tarakla çiftetelli oynayarak hizmete başlamış olmanın sevincini yaşadı.Müşterileri iş yerine ateşlerini ölçerek alan Aranmış ve Bozulmaz, kişiye özel malzemeler kullanarak hizmet sundu.