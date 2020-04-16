Ülkemizde vakalarına rastlanan koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında berberler ve kuaförler de İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Peki, Berberler ve Kuaförler ne zaman açılacak? Berberler neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama geldi mi? İşte tüm soruların cevabı...

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BERBERLER VE KUAFÖRLER NEDEN KAPATILDI?



Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından ek genelge 81 il valiliklerine gönderilmişti.

Genelgeye göre, vatandaşın bir arada bulunması ve yapılan işlemler sırasında fiziksel temas olması nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri 22 Mart Pazar saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmuştu.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.