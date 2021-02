Kayak sezonunu açtı 0:00 / 0:00

'Love Of My Life' şarkısıyla adından bolca söz ettiren Berç Polat, Uludağ’da kayak sezonunu açtı. "Believe In You" isimli şarkısını 2020'nin aralık aylarında çıkaran DJ ve prodüktör, klipleriyle dikkatleri kendine topluyor.

Şıklığıyla göze çarpan Polat, kameralara böyle yansıdı.