Berdan Mardini, 2019 yılı içinde açılışını yapacağı ve memleketine istihdam sağlayacağı fabrikasının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Mardin'de 200 dönümlük araziye gül eken ve kilosu 15 bin eurodan satılan gülyağının fabrikasını kurmak için girişimlerde bulunarak devletten destek alan şarkıcı, fabrikası için gülyağının saklandığı tankların siparişini verdi.

Isparta'ya giderek gülyağının saklanacağı tankları yerinde inceleyen Mardini, "Fabrikamızın yapımını 2019 yılında tamamlayacağız inşallah. Şimdiden tankları yerinde inceleyip, siparişimizi verdik. Binlerce kişiye iş imkanını sunulacağı fabrikamızın açılışına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet edeceğim' şeklinde konuştu.

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