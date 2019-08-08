İHA'nın haberine göre; ünlü ses sanatçısı Berdan Mardini, engelli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Diyarbakır'da bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Ses sanatçısı Berdan Mardini eşi ve çocuğuyla beraber memleketi olan Mardin'e bayram ziyaretine gitmeden önce Diyarbakır'a uğrayıp özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklarla şarkı söylen Mardini, engelli çocuklara hediyeler dağıttı.

Merkezdeki fiziksel engelli, otizimli ve down sendorumlu çocuklardan etkilendiğini belirten Berdan Mardini, Diyarbakır'a böyle bir hizmet verildiği için gurur duyduğunu söyledi.