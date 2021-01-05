DHA

Türkücü Berdan Mardini'yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin Karaköprü Belediyesporlu futbolcu Tolgahan Nurhak olduğu ve hakkında dava açıldığı yönündeki haberler üzerine, kulüpten açıklama yapıldı.

İsmi geçen kişinin 2019 yılında 6 ay süreyle lisanslı olarak takımda yer aldığı ancak hiçbir maçta forma giymediği öğrenildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kadrolarında dolandırıcılık olayına ismi karışan Tolgahan Nurhak'ın bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre kulübümüzde oynayan bir futbolcunun bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilmiştir. İsmi geçen şahsın, 2020-2021 sezonunda kulübümüzle hiçbir bağı olmayıp mevcut kadromuzda da yer almamaktadır. Konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.".