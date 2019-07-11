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HaberlerMagazinBeren Saat'in gergin anları - Magazin haberleri

Beren Saat'in gergin anları

Oyuncu Beren Saat, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi

Beren Saat - Kenan Doğulu

2. Sayfa programının haberine göre; Yaklaşık üç saat kadar kaldığı mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalan Beren Saat, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve eşi Kenan Doğulu’nun konserine gitmemesi hatırlatılınca, "Ben sizinle sokakta ne zaman konuştum ki? Konuşmak istemiyorum, teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kesinlikle konuşmayacağını söyleyen oyuncu, yanındaki kadın arkadaşının belini tutarak, Arnavutköy sokaklarında gözlerden kayboldu.

 

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