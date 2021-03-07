"BENİ SADECE ANNELER ANLAR"

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yenenler, 5 gün önce oğlu Kuzey'in ayağını çatlattığını ifade etmişti.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Yenenler, duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

Kuzey'in ayağı alçılı fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki Yenenler, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ah minik patatesim... Dünden beri nasıl oldu da birden ayağının üstüne basamamaya başladın, nasıl apar topar hastaneye gittik, nasıl çatlak oldu, nasıl alçıya alındı diye düşünüp, duruyorum. Annelik gerçekten nasıl bir vicdan yumağı, sadece anneler anlar beni.

Neyseki o yumoş suratınla benden daha güçlüsün de hızlıca toparlıyorsun. Ne ağlıyorsun, ne sızlanıyorsun Kuzey Emmim... Hemen elimi tut da birlikte koşturalım minik kuşum. Ve artık bütün nazarlar bizden hatta bütün bebeklerden uzak dursun...