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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Bergama Antik Kenti dijital olarak inşa edildi

        Bergama Antik Kenti dijital olarak inşa edildi

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kaan Gökdere ve Mert Mengilli Bergama Antik Kenti'ni dijital ortamda 3 boyutlu olarak yeniden inşa etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 00:10 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:10
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        Bergama dijital olarak inşa edildi
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        İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kaan Gökdere ve Mert Mengilli Prof. Dr. Ahmet Denker danışmanlığında tasarladıkları proje ile Bergama Antik Kenti’ni dijital ortamda 3 boyutlu olarak yeniden inşa etti. Prof. Dr. Ahmet Denker ve öğrencileri bu projeyle Bergama’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin modern teknoloji kullanılarak tekrar hayata döndürülmesini sağladı.

        Proje kapsamında Bergama’nın tarihi dokusu ve mimari yapısı en ince ayrıntısına kadar araştırılarak elde edilen verilerle dijital bir model oluşturuldu. Antik kentleri ilk inşa edildikleri günkü gibi tasavvur etmeyi, Helenistik çağdaki ihtişamını dijital ortamda titizlikle yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirten Denker, projeyle ilgili şunları söyledi:

        “Bu projedeki ana amaç, mevcut tarihsel verilerden yola çıkarak antik kentleri orijinal halleriyle dijital olarak yeniden yaratmaktı. Öğrencilerimiz Kaan ve Mert, arkeolojik ve tarihsel verilerden yola çıkarak Bergama Antik Kenti'nin detaylı 3D modellerini oluşturdu. Bu yöntem, tarihsel bilgilerin görsel olarak daha anlaşılır hale gelmesini ve geleceğe aktarılmasını sağlıyor. Kentin mimari yapısını ve günlük yaşamını daha iyi anlamamıza imkân veren bu modeller, dijital rekonstrüksiyon, arkeologlar ve tarihçiler için önemli bir kaynak olmanın yanı sıra, turizm sektörü için de yeni fırsatlar sunuyor.”

        İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak antik kentlerin dijital rekonstrüksiyonu projeleriyle kültürel mirasın korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Denker, sözlerine şunları da ekledi: “Tarih ve teknolojiyi bir araya getiren bu projeler, geçmişin izlerini modern dünyaya taşımakta önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, üniversitemiz bu tür projelerle öğrencilerin hem teknik hem de akademik becerilerini geliştirmelerini destekliyor.”

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        #Bergama Antik Kenti
        #İstanbul Bilgi Üniversitesi
        #dijital
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