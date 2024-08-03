Bergama Antik Kenti dijital olarak inşa edildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kaan Gökdere ve Mert Mengilli Prof. Dr. Ahmet Denker danışmanlığında tasarladıkları proje ile Bergama Antik Kenti’ni dijital ortamda 3 boyutlu olarak yeniden inşa etti. Prof. Dr. Ahmet Denker ve öğrencileri bu projeyle Bergama’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin modern teknoloji kullanılarak tekrar hayata döndürülmesini sağladı.

Proje kapsamında Bergama’nın tarihi dokusu ve mimari yapısı en ince ayrıntısına kadar araştırılarak elde edilen verilerle dijital bir model oluşturuldu. Antik kentleri ilk inşa edildikleri günkü gibi tasavvur etmeyi, Helenistik çağdaki ihtişamını dijital ortamda titizlikle yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirten Denker, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Bu projedeki ana amaç, mevcut tarihsel verilerden yola çıkarak antik kentleri orijinal halleriyle dijital olarak yeniden yaratmaktı. Öğrencilerimiz Kaan ve Mert, arkeolojik ve tarihsel verilerden yola çıkarak Bergama Antik Kenti'nin detaylı 3D modellerini oluşturdu. Bu yöntem, tarihsel bilgilerin görsel olarak daha anlaşılır hale gelmesini ve geleceğe aktarılmasını sağlıyor. Kentin mimari yapısını ve günlük yaşamını daha iyi anlamamıza imkân veren bu modeller, dijital rekonstrüksiyon, arkeologlar ve tarihçiler için önemli bir kaynak olmanın yanı sıra, turizm sektörü için de yeni fırsatlar sunuyor.”