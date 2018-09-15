Bergama Bld. - Ofspor düellosu

Türkiye 3.Lig 2.Grup heyecanı devam ediyor. Bergama Bld., 16 Eylül 2018 Pazar günü Ofspor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Bergama Bld. 1 puanla 11. sırada, Ofspor 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bergama Bld., son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ofspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 636 kodlu maçı oynayanlar; Bergama Bld. galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ofspor galibiyet oranı 0.00.

Bergama Bld. son hafta oynanan Batman Petrol maçında 1-2 yenildi.

Ofspor, Tekirova Bld. karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Bergama Bld., 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Ofspor, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ofspor 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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