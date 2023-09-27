Müzik dünyasında bir döneme damga vuran isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Bergen'in trajik hayatı 2022 yılında film oldu. Başrolünde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı film büyük ilgiyle karşılandı. Bu akşam ATV ekranlarında TV'de ilk kez yayınlanacak filmin izleyicileri "Bergen kimdir, kaç yaşında öldü?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte 'Acıların Kadını' Bergen'in hayatına dair bilgiler...

Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

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KEZZAP SONUCU TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.