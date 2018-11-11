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"Bu sabah oğlumla yaptığımız uçak yolculuğu öncesi daha yerdeyken uçuş görevlilerine ilk sorusu "siren çalacak mısınız?" oldu. Onlar da sireni duyamayacağımızı ama anons geçeceklerini ifade ettiler. Kalkıştan kısa bir süre sonra yanımıza gelen kabin görevlisi hanımefendi, orta kısımda kendi aralarında saygı duruşu yapacaklarını, katılmak isteyip istemediğimizi sordu. Saat tam 09:05’te sadece THY kabin görevlilerinden bir kısmı, Ali ve ben gökyüzünde bir dakika durduk ve Atamızı selamladık. Bu anı bizimle baylaşan THY personeline çok teşekkür ederim."