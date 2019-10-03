Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesi ile de dikkat çeken Korel, bu kez sosyal medya hesabından 'Tbt' notu ile şarkı söylediği anları paylaştı.

Ajda Pekkan'ın Her Yaşın Ayrı Bir Güzelliği Var şarkısını seslendiren Korel, o anları, "Bir #tbt de benden gelsin o vakit... Konser öncesi imdadımıza yetişmiş, stüdyosunu bize açmıştı canım Cem Öğet... Yeni şarkıları birlikte çalışıp, söylemiştik. Bir de üstüne bizimle heyecanlanmış, bizimle eğlenmişti. Ne güzeldi... Şarkının yaptığımız ilk kaydı bu. Carmen Yeşiltepe kendini göstermeyen kahramanım da orada. Mart 2019... Dostlar değerli, yıllar da öyle..." notuyla yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.