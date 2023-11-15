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        Haberler Magazin Beril ve Kıvanç Talu'yla ilgili tüyler ürperten detay ortaya çıktı! Ölüme terk ettiler!

        Beril ve Kıvanç Talu'yla ilgili tüyler ürperten detay ortaya çıktı! Ölüme terk ettiler!

        100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu ortaya çıkan başka bir söylentiye göre kaçarken 16 yaşındaki hasta köpeklerini bir otel odasında terk ettiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:11 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:11
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        100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz haftalarda soruşturma başlatılmış ve çifte yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

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        Arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile dolandırdıkları iddia edilen çift, ortaya çıkan başka bir söylentiye göre kaçarken 16 yaşındaki hasta köpeklerini de bir otel odasına bıraktılar.

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        Yurt dışına kaçtıkları iddia edilen çiftten, günlerdir ses seda çıkmıyordu. Söylentilere göre çift, kaçtıkları sırada 16 yaşında olan hasta köpeklerini bir otel odasına bırakarak terk ettiler.

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        Hayvan severlerin yardımıyla 1 aydır klinikte tedavi gören 16 yaşındaki Lina'nın hayatını kaybettiği duyuruldu.

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        Banu Aydın, yaptığı sosyal medya paylaşımında Lina'nın hayatını kaybettiğini duyurdu ve Kıvanç-Beril Talu çiftine tepki gösterdi.

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        Aydın, "Hiç mi dostunuz, arkadaşınız yoktu alacak ? Yıllarca bizi dahi ‘iyi hayvansever insanlarız’ diye kandırdınız... Bize de yuh! (Gerçi geçmişim seninle hoş değil ama ordan burdan kandırdın yine)" şeklinde konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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