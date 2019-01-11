Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sosyetenin tanınmış isimlerinden Berk Ekşioğlu, önceki gece Ortaköy'deki bir mekanda doğum gününü kutladı. Eşi Aslı Ekşioğlu'nun organize ettiği kutlamaya şarkıcı Murat Dalkılıç da katıldı.

Şarkılarıyla geceye renk katan Dalkılıç, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekanı deniz taksisiyle terk etti.

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