Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berkan Kutlu: 3 puan önemliydiBerkan Kutlu: 3 puan önemliydi - Galatasaray Haberleri

        Berkan Kutlu: 3 puan önemliydi

        Galatasaray'ın oyuncularından Berkan Kutlu, 1-0'lık Konyaspor galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 puan önemliydi"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Berkan Kutlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "3 PUAN ÖNEMLİYDİ"

        Galibiyetin önemine değinen Berkan Kutlu, son günlerde yaşanan üzücü olaylara dikkat çekerek duygularını şu sözlerle ifade etti:

        "3 puan önemliydi. Mutluyuz ama Bolu ve Konya'daki olaylardan ötürü zor... Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz."

        Takımdaki uyum ve yeni transferlerin adaptasyonu üzerine konuşan Kutlu, "Ben kendim olmaya çalışıyorum. Yeni gelenlere adaptasyon sürecini en iyi şekilde geçirmeleri için herkes yardımcı oluyor, sadece ben değil. Arkadaş grubumuz çok iyi. Her geleni en iyi şekilde adapte etmeye çalışıyoruz. Ahmed geldi, uzun süreler burada oynar ve inşallah başarılı olur. Biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri