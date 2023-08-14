Berkan Kutlu: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray yarın saat 21.00’de Rams Park’ta Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ljubljana karşısında kazanmaları gerektiği söyleyen Kutlu, "Kazanmamız lazım. Ülke puanı için çok önemli. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli bir organizasyondayız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne katılmak" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY'IN AİT OLDUĞU YER"

Galatasaray ile daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığının hatırlatılması üzerinde 25 yaşındaki futbolcu, "UEFA Avrupa Ligi’ni Galatasaray ile oynamak özel bir duyguydu ama Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın ait olduğu yer. Hedefimiz oraya katılmak ve güzel işler yapmak. Çok heyecanlıyım. Benim ilk maceram olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da hep rekabetin olacağını ifade eden Berkan Kutlu, "Galatasaray’da rekabet olacak. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulübü. Bu rekabette olmak için her gün üstüne koymam lazım. Eleştirilerle ilgili düşünce her zaman aynı. Artık işimi yapıyorum. İlk dönemde tabii ki zordu ama şu dönem hiç etkilemiyor" açıklamasında bulundu.

Kendini geliştirdiğini söyleyen Kutlu, "Berkan henüz 25 yaşında. 4. profesyonel sezonuna başlıyor. Bazen inişler, çıkışlar olacak. İnsan olarak, karakter olarak çok geliştim. Galatasaray’da olmak büyük tecrübe. İyi yolda olduğumu düşünüyorum" dedi.

Berkan Kutlu, sahalarında oynamanın çok farklı olduğunu belirten, "Taraftarımızla bütünleştiğimizde kimseden korkumuz yok" diye konuştu.