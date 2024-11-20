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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berkan Kutlu, maskeyle antrenmana çıktı - Galatasaray Haberleri

        Berkan Kutlu, maskeyle antrenmana çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Sarı Kırmızılıların orta oyuncularından Berkan Kutlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle antrenmana maskeli çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:44
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        Berkan Kutlu, maskeyle antrenmana çıktı!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.

        Daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı.

        Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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