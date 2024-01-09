Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berkan Kutlu'nun sözleşmesindeki o madde kullanıldı! Geri dönüyor... - Galatasaray Haberleri

        Berkan Kutlu'nun sözleşmesindeki o madde kullanıldı! Geri dönüyor...

        Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı.

        3

        Habere göre; 25 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

        4

        GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ VARDI

        Yapılan anlaşmada sarı kırmızılı takımın istediği takdirde oyuncuyu geri çağırma maddesinin bulunduğu belirtildi.

        5

        Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu