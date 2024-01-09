Berkan Kutlu'nun sözleşmesindeki o madde kullanıldı! Geri dönüyor...
Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş: 09.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:02
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Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı.
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Habere göre; 25 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.