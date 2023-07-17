Berkan Kutlu'ya yurt dışından iki teklif!
Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Berkan Kutlu'ya Genoa ve Nantes kulüpleri talip oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Berkan Kutlu için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya İtalya ve Fransa'dan teklif geldi.
Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Berkan'a Genoa ve Nantes kulüplerinin resmi teklif yaptığı belirtildi.
Galatasaray'da ilk 11'e giremediği için ayrılmaya sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yönetime vedaya hazır olduğunu bildirdi.
2021/2022 sezonunun başında Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 76 karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.