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Kavga nedeni olarak, Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edilmişti. Özlem Ada Şahin de, ünlü futbolcunun kendisine, "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" dediğini açıkladı.



