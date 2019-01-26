1 | 7

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Emniyet kemerlerinin taktıkları görülen çiftin, araçlarının direksiyonunun başında 3 aylık hamile olan Özlem Ada Şahin’in olduğu görüldü. Cep telefonuyla konuşan Berkay, muhabirlere, “Telefonla konuşurum başka zaman konuşuruz” diyen Berkay, trafiğin açılmasıyla eşiyle evlerinin yolunu tuttu.