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"KAZANÇ EKSİSİ OLDUĞU İÇİN ŞİRKET DAVA AÇABİLİR"

2. Sayfa programının haberine göre, Berkay, "Biz bir dava açmadık ama ben anlaştığım şirketten toplu para aldığım için onların kazanç eksisi var onlar açarsa açar" dedi.