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"HEP DOLUYUZ"

Ünlü şarkıcı, "Bu hayatta yapmak istediğim tek şey şarkı söylemek ve mutlu olmak. Allah herkese sabır versin ve iyi insanlar ile karşılaştırsın gerçekten. İçimden başka şeyler söylemek istiyorum ama beceremiyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim; herkes bir şekilde konuşuyor ama sizler bugün buradasınız, o bana yetiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor. Hep doluyuz" dedi.