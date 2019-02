4 | 24

"ÖMRÜ UZASIN DİYE DUA EDİYORUM"

Kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe, Müslüm Gürses gibi usta şarkıcıların eserlerinide okuyan Berkay, sahnesinde Yıldız Tilbe'den övgüyle bahsetti. Yıldız Tilbe için her gün dua ettiğini söyleyen Berkay, "Şimdi söyleyeceğim şarkı ile Yıldız Tilbe'yi selamlamak istiyorum. Ömrünün uzaması için her gün kendisine dua ediyorum. Benim için çok kıymetli, çok seviyorum. Şu an yazdığı en iyi şarkıyı söyleyeceğim. Daha iyisi yazılana kadar da ben bunu söylemeye devam edeceğim" diyerek Yıldız Tilbe'den 'Dayan Yüreğim' şarkısını okudu.