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Ünlü şarkıcı bir takipçisi, "Yazık. Her taraf dövme. İslam dininde haram, haram, haram... Bunu bilmiyorlar mı? İnsan bu kadar bilgisiz olamaz" yorumunu yaptı.

Berkay ise yoruma, "İslam dininde kul ile Allah arasına girmek mümkün mü? Değil... Bir çoban hikayesi vardır. Namaz kılıyordur ama kimsenin kılmadığı şekilde bence bir onu okuyun. Her şeyin gönülden olanı makbul bu yaşta bunları öğrenememiş olmanız!" cevabını verdi.