4 | 18

2.Sayfa' programının haberine göre; Berkay, Murat Dalkılıç'ın sözlerine cevap verdi.

Berkay, "Konuşulacak bir mevzu değil bu. Murat benim 23 yıllık arkadaşım. Her anında ben vardım onun yanında. Biz birlikte oturmaya başladık ilk İstanbul'a geldiğimizde. O benim kardeşim. Ben ona 'birilerinin arasında git gel' diye bir şey demedim.