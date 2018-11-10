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"MAHKEME GÜNÜ KONUŞACAĞIM"

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, futbolcu Arda Turan'la yaşadığı olayla ilgili konuşmak istemeyen şarkıcı, "Adli süreçteyiz. Davanın olduğu gün benim de konuşmam olacak. O gün benim de illa ki söyleyeceklerim var" ifadelerini kullandı.