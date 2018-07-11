Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı, sarı-lacivertlilerin İsviçre kampına katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün transfer edilen kaleci Berke ve orta saha oyuncusu Barış'ın, Lozan'daki kampa gelerek teknik direktör Phillip Cocu ile futbolcularla tanıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri akşam yapılacak antrenmana katılacak.