Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini başbakanlık önünde sürdürüyor

AA

Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T, terör örgütü PKK'nın son dönemde sosyal medyayı kullanarak gençleri kandırmaya çalıştığını söyledi.PKK'lıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha çok sosyal medyaya yöneldiğine dikkati çeken Maide T, "PKK'lılar sosyal medyada çok aktifler. Sosyal medyayı kullanarak örgüte gençler kazandırmaya çalışıyorlar. Kimse bu tuzaklara oyunlara gelmesin. Çocuklarına sahip çıksınlar." dedi.

Maide T, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan diğer annelere mücadelesine katılma çağrısını yineleyerek, "Evde oturduğunuz ve mücadele yapmadığınız müddetçe çocuğunuz dönmez. PKK onları göndermez. Gelin güçlerimizi birleştirelim, beraber bu mücadeleyi yapalım." ifadesini kullandı.Alman makamlarının kızının kaçırılmasına ilgisiz kalmasını eleştiren Maide T, bu ilgisizliğin kendisini daha da hırslandırdığını vurguladı.

Maide T, kaçırılan kızı Nilüfer'e "Kızım, lütfen sıcak yuvana dön. Terör örgütünün eline düşenlerin sonu kötü. Lütfen kızım, beni duyuyorsan çağrıma kulak ver." şeklinde seslendi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin ön,ünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.