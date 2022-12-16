Berlin'de 1500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Berlin'de 1500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otelin lobisindeki, içinde 1 milyon litre su ve 1500 tropik balığın bulunduğu dev akvaryum patladı, sular otele ve çevre sokaklara taştı. Polis olayda deniz canlılarının can kaybının inanılmaz boyutta olduğunu, iki kişinin de kırık camlarla yaralandığını açıkladı.

Berlin'de 1500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı
BBC TÜRKÇE
Berlin'de bu sabah meydana gelen olaya 100'den fazla itfaiyeci müdahale etti Reuters
Berlin'de bu sabah meydana gelen olayda sular ve cam kırıkları sokaklara taştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otelin lobisindeki, içinde 1 milyon litre su ve 1500 tropik balığın bulunduğu dev akvaryum patladı, sular otele ve çevre sokaklara taştı.

14 metre yüksekliğinde ve silindir şeklindeki AquaDom, dünyada bir yere dayanmadan duran en büyük akvaryumdu.

Polis olayda deniz canlılarının can kaybının inanılmaz boyutta olduğunu, iki kişinin de kırık camlarla yaralandığını açıkladı.

Patlamayla etrafa saçılan sular ve camlar otelin bulunduğu sokağa da taştı.

Otelde kalanlar tahliye edildi.

Akvaryum iki yıl önce bir tamirattan geçirilerek yenilenmişti ve yanı sıra yükselen camdan bir asansör oteldeki konukların akvaryumun içindeki yaşamı yakından izlemelerine imkan veriyordu.

Hatta bazı odalar otel reklamlarında "Akvaryum manzaralı" olarak tanıtılıyordu.

Berlin İtfaiyesi olaya 100'den fazla görevlinin müdahale ettiğini ve patlamanın sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Berlin kamu taşımacılığı yetkilileri ise otelin önünden geçen Karl-Liebknecht Sokağı'nın, suyla dolması nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Polis de etrafa taşan sular nedeniyle sürücüleri çevre sokakları kullanırken temkinli olmaya davet etti.

Olaydan sonra sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı video kayıtlarında su tankının tamamen boşaldığı ve suların lobiye yayıldığı görülüyor, hasarın çok büyük olduğu anlaşılıyor.

Akvaryumda 100 ayrı türden tropik balıklar vardı.

Cuma günü otelin internet sitesine konan duyuruda akvaryumun kapandığı, ziyaret için bilet almış olanların biletlerini başka bir zamana kaydırmaları gerektiği kaydedildi.

Aralık 2003'te açılan AquaDom, Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük silindirik akvaryumu" olarak geçmişti.

Yapıldığı zaman yayımlanan haberlere göre, dev akvaryum 12,8 milyon euroya mal olmuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avustralya'da 'halüsinasyon gördüren' ıspanak alarmı
BBC Avustralya'da 'halüsinasyon gördüren' ıspanak alarmı
Uçuşlarda sıvı kısıtlaması İngiltere'de Haziran 2024'e kadar kaldırılacak
BBC Uçuşlarda sıvı kısıtlaması İngiltere'de Haziran ...
John F. Kennedy suikastıyla ilgili binlerce yeni belge erişime açıldı
BBC John F. Kennedy suikastıyla ilgili binlerce yeni ...
Ukrayna savaşı: Rus saldırıları Herson'u tamamen elektriksiz bıraktı
BBC Ukrayna savaşı: Rus saldırıları Herson'u tamamen ...
NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in volkanik uydusu İo'ya ilerliyor
BBC NASA'nın uzay aracı, Jüpiter'in volkanik uydusuna ...
İngiltere'de hapis yatan eski teniz yıldızı Boris Becker salıverildi, sınırdışı edilecek
BBC İngiltere'de hapis yatan eski tenis yıldızı Boris ...
Peru’da siyasi kriz: Neden OHAL ilan edildi, bundan sonra ne olacak?
BBC Peru’da siyasi kriz: Neden OHAL ilan edildi, bundan ...
Twitter, Elon Musk'ın özel uçağının iniş-kalkış bilgilerini paylaşan hesabı askıya aldı
BBC Twitter, Elon Musk'ın özel uçağının iniş-kalkış ...
Çin'de Covid kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası 'panik alışverişleri' arttı, bazı ürünler bulunamıyor
BBC Çin'de Covid kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası ...
Afganistan: İngiltere'nin operasyonu genç bir aileyi nasıl paramparça etti?
BBC Afganistan: İngiltere'nin operasyonu genç bir aileyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.