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        Haberler Dünya Berlin'de Filistin protestosu: Polis müdahale etti

        Berlin'de Filistin protestosu: Polis müdahale etti

        Almanya'nın başkenti Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Sosyal Bilimler Fakültesi binasındaki eylemlere polis müdahale etti. Birçok öğrenci gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 23:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 23:20
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        Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir grup öğrencinin düzenlediği Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti.

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        Mitte ilçesinde bir grup öğrenci Humboldt Üniversitesinin Sosyal Bilimler Fakültesi binasında eylem yaptı. Öğrenciler binanın dış cephesine, üzerinde "Özgür Filistin" yazan pankart astı.

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        Binanın önündeki sokakta toplanan bir grup öğrenci de burada eylem yaptı. Filistin lehine sloganlar atan öğrencilere polis müdahale etti. Birçok gösterici gözaltına alındı. Polis daha sonra bu grubun binaya yaklaşık 100 metre mesafede gösteri yapmasına izin verdi.

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        Bu arada, fakülte binasında bulunan öğrenciler Berlin Humboldt Üniversitesi Başkanı Julia von Blumenthal'ın görüşme teklifini kabul etti.

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        Blumenthal, öğrencilerle görüşmek için fakülte binasına geldi.

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        Öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor.

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        Öğrencilerin talepleri arasında binanın boşaltılmaması, öğrencilerin eylemine destek verilmesi ve üniversite yönetiminin Gazze'deki soykırımı kabul ettiğine dair bir açıklama yapması yer alıyor.

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        Üniversite yönetimi ise öğrencilerin kendiliğinden binadan çıkmasını istiyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #almanya
        #Filistin
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