Berlinale'de ödüller artık 'cinsiyetsiz'

Berlin Film Festivali'nde, yarışmada Uluslararası Jüri tarafından verilen ödülleri yeniden düzenledi. Buna göre artık oyunculuk performanslarındaki ödüllerde cinsiyet ayrımı yapılmayacak. En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ödülleri yerine, "En İyi Performans için Gümüş Ayı" ve "En İyi Yardımcı Performans için Gümüş Ayı" olarak verilecek.

Şubat 2021'de fiziksel olarak gerçekleştirilmesi planlanan festivalin yönetimi yaptığı açıklamada, "Oyunculuk alanındaki ödülleri cinsiyete göre ayırmamanın, film endüstrisinde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için bir sinyal oluşturduğuna inanıyoruz" denildi.

Festivalde ayrıca "Gümüş Ayı Jüri Ödülü" adıyla yeni bir ödül kategorisi oluşturuldu. Festivalin 1951-76 yılları arasında ilk direktörlüğünü yapan Alfred Bauer adına verilen Alfred Bauer Ödülü'nün de tamamen kaldırıldı.