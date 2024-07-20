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        Berlin polisi Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

        Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün bitiş yeri Potsdamerplatz'da karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:07
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        Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde, polis göstericilere sert müdahalede bulundu.

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        Neptunbrunnen Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte göstericiler "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Terörist İsrail", "Filistin bizimdir", "Filistin'e özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

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        Yürüyüşün bitiş yeri Potsdamerplatz'da karşıt görüşten 3 kişinin İsrail bayrağı açması sonrası gerilim yükseldi.

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        Polis, bunun üzerine, Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlara sert müdahalede bulundu ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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        Polisin gözaltı işlemi yaparken orantısız güç kullanması dikkati çekerken, sert müdahale sırasında iki kadın gösterici yaralandı.

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        İki kadına tıbbi müdahale etmek isteyen sağlık ekibine de izin vermeyen polis, yaralıları doğrudan ekip aracına bindirdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #almanya
        #Filistin
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