Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor
ABONE OL

Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

Yukatel Kayserispor’un Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi” dedi.

Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

Kayserispor evinde ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kayserispr Başkanı Berna Gözbaşı, “Bartın’da elim bir maden kazasında kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet diliyorum. Ülkemizin bu tür kazaları bir daha yaşamamasını temenni ediyorum. Bizim yerimizi belli edecek çok önemli ve dönüm noktası olan maçlardan biriydi. O yüzden tüm takımızı, bu oyunu kurgulayan teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bugün RHG Enertürk Enerji ile bir imza töreni gerçekleştirdik. Onların enerjisini bugün ilk maçımızda hissetmiş olduk. Galibiyetimizi bütün şehrimiz adına, camiamız adına kutluyorum. İyi oldu, moral oldu, tam zamanında oldu. Evimizde hiç yenilmiyorduk. Bir önceki maçta ‘bir kazaya uğradık’ demiştim. O kaza dışında bugün yine ülkemizin önemli takımlarından Galatasaray’a karşı galip gelerek, bunu göstermiş olduk. Bütün Anadolu takımlarında olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklara rağmen bu azmi, inancı ve disiplini bırakmayan Çağdaş hocama ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız muhteşemdi. Hiç susmadılar. Bu enerji stadımızın enerjisine, taraftarımızın enerjisine yaradı. Sonu güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Başkan Berna Gözbaşı taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayserispor: 2 - Galatasaray: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Galatasaray'a Kayseri şoku!
Galatasaray, Kayseri'de kayıp! Rekor top kaybı! - Spor haberleri
FUTBOL Kayseri'de kayıp!
Galatasaray bu sezon ilki yaşadı! En düşük gol beklentisi... - Spor haberleri
FUTBOL İlk yarıda şok rakam! Bu sezon...
Kasımpaşa - Adana Demirspor maç sonucu ve golleri: Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
FUTBOL Adana Demirspor, İstanbul'da kazandı
Erol Bulut'tan galibiyet sözleri
FUTBOL Erol Bulut'tan galibiyet sözleri
Altınordu: 2 - Yılport Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Altınordu 2 attı 3 aldı
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Arda Kardeşler...
FUTBOL Okan Buruk'tan sert sözler!
Torino: 0 - Juventus: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Juventus, Torino derbisini kazandı
Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Konya'da kazanan Gaziantep FK!
Tottenham: 2 - Everton: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOL Tottenham sahasında Everton'ı geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.