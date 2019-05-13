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Bernard Malamud’dan on üç öykülük kitap: Sihirli Fıçı

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Bernard Malamud’un “Sihirli Fıçı” isimli öykü kitabı, Kafka Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Amerikan öykücülüğünün klasik eserleri arasında yer alan Sihirli Fıçı, New York ve İtalya’nın kasvetli ve yoksul köşelerindeki tekinsiz manzaraları resmediyor

Bernard Malamud

Bernard Malamud’un “Sihirli Fıçı” isimli öykü kitabı, Kafka Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. 

1959 yılında Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’ne layık görülen ve yayınlandığı günden bu yana modern Amerikan öykücülüğünün klasik eserleri arasında yer alan Sihirli Fıçı, New York ve İtalya’nın kasvetli ve yoksul köşelerindeki tekinsiz manzaraları resmederken, göçmen ve mültecilerin, ayakkabıcı ve pazarlamacıların, turistlerin ve kiracıların, çöpçatanların ve küçük hırsızların, meleklerin ve hahamların hikâyelerini anlatıyor.

Kitapta yer alan on üç öykü, yoksul şehir arka planında, asla gerçekleşmeyen hayallerle şekillenen alelade hayatları anlatıyor; Malamud zaman zaman şefkatli, zaman zaman derin metaforlarla bezeli, daima mizahi bir yanı olan ve insanlığa dair endişesinin hissedildiği üslubuyla, hayatı çileden ibaret insanların gündelik mücadelelerini şaşırtıcı bir şiirselliğe dönüştürüyor.

New York işçi sınıfının dünyasında, savaş, sefalet ve baskıyla şekillenmiş, dayanışmanın ancak sürpriz olabildiği bir düzende haşin bir varoluşa indirgenmiş ama umut etmekten vazgeçemeyen; zaman zaman da İtalya’nın muhteşem manzaralarına tezat, beklenmedik bir yabancı düşmanlığına rağmen hayallerine sıkı sıkıya tutunan karakterleriyle Sihirli Fıçı rüya ile kâbusu, trajedi ve mizahı, gerçekçilik ile dışavurumculuğu harmanlıyor.

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