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Bernard Mensah İspanya'ya gitti

Yukatel Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah İspanya'ya gitti. Doktor Ramon Cugat Bartelemeu’na muayene olacak

Bernard Mensah İspanya'ya gitti

Karagümrük maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan ve uzun süre forma giyemeyeceği açıklanan Kayserispor takım kaptanlarından Bernard Mensah, İspanya'ya gitti. Bir çok önemli futbolcunun tedavi olmak için gittiği İspanyol doktor Ramon Cugat Bartelemeu’na muayene olacak.

Barcelona'da bulunan doktordan randevu alarak İspanya'ya giden Mensah'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi, ameliyat olup olmayacağı ile ilgili rapor hafta başında sarı kırmızılı kulübe gelecek.

Kayserispor'da daha önce Silviu Lung ve Denis Alibec bu doktora tedavi için gitmişti.

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