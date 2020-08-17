Beşiktaş'ın kiralık transferi için anlaşma sağladığı ve dün akşam İstanbul'a gelen Bernard Mensah, sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mensah açıklamasında "Değerli Kayserispor ailesi... Sizinle burada muhteşem iki yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor. Çok güzel günlerimizin yanı sıra birçok güzel anımız da oldu. Ayrılmadan önce bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya, büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Kalbim her zaman sizinle olacak" ifadelerine yer verdi.