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Bernardo Silva'dan flaş Jorge Jesus itirafı: En büyük hayalimi Jorge Jesus yüzünden gerçekleştiremedim!

Manchester City'in yıldızı Bernardo Silva, Benfica’da birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, en büyük hayaline Jorge Jesus'un engel olduğunu açıkladı

Bernardo Silva'dan flaş Jorge Jesus itirafı: En büyük hayalimi Jorge Jesus yüzünden gerçekleştiremedim!
HABERTURK.COM

Manchester City'in yıldız futbolcu Bernardo Silva, France Football'a yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus hakkında flaş itiraflarda bulundu.

France Football’a konuşan 28 yaşındaki futbolcu, en büyük hayalinin Benfica forması giymek olduğunu, ancak Jesus yüzünden bu arzusuna sadece 3 maçta ulaşabildiğini söyledi.

Silva, “Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olmadı. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica forması giymekti ama bunu sadece üç maç gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi. Benfica’dan ayrılmak hayatımda aldığım en zor karar oldu” dedi.

Manchester City'nin patronu Pep Guardiola ile çalışmayı ise şu sözlerle ifade etti:

"Guardiola ile çalışırken her şeye açık olmak zorundasınız. Bir önceki sezon üç kupa kazanınca sonraki sezon da aynı şekilde oynayacağınızı düşünüyorsunuz ama o karşınıza bambaşka bir planla gelebiliyor."

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