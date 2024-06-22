Bernardo Silva: Mutluyuz, hedefimize bir adım daha yaklaştık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz, Dortmund’da oynanan maçta A Milli Futbol Takımı’nı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, maçın futbolcusu seçildi. Basın toplantısında konuşan Silva, "Çok mutluyuz. 3 puan aldık ve gruptan lider çıktık. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Hedefimiz hala çok uzak, o da kupayı kaldırmak. Bu akşam inanıyorum ki güzel şeyler yaptık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Portekiz olarak güzel performans sergiledik" diye konuştu.

Golü dışında galibiyetin önemli olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Önemli önemli olan Portekiz’in kazanması. Grup sonrası için hazırız. Grupta 1 maçımız daha var. Özellikle maçın başında gol attığınızda kendinize olan güveniniz artıyor. Bugün sahada çok iyiydik. Türkiye bastırdı ama biz de onların baskısına karşılık verdi. Çok tehlikeli olabildiklerini biliyorduk ama boşluklar bulduk" ifadelerini kullandı.

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