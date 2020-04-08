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Bernie Sanders ABD başkanlık yarışından çekildi

Bernie Sanders, ABD'de Demokrat Parti aday adaylığı kampanyasını askıya aldığını duyurdu. Sanders'ın çekilmesiyle Demokrat Parti'nin adayının Joe Biden olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bernie Sanders ABD başkanlık yarışından çekildi
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Bernie Sanders'ın çekilmesiyle Joe Biden'ın Demokrat Parti adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldığını duyurdu.

Bernie Sanders'ın çekilmesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sanders, kararını internette yayınladığı video ile destekçilerine açıklamadan önce kampanya çalışanlarına iletti.

İzlediği siyasetti 'demokratik sosyalist' olarak tanımlayan Sanders, sağlık sistemi ve işçi sınıfının sorunlarını seçim platformlarının kilit konuları arasına sokmayı başarmıştı.

Sanders, Demokrat Parti'nin son haftalardaki ön seçimlerinde rakibi Biden'ın gerisinde kalıyordu.

Daha önce de aday adayı olan Sanders, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton karşısında yenilgiye uğramıştı.

'Çok zor bir karar'

Bernie Sanders son dönemde kampanyasının odağına Covid-19 salgınıyla mücadeleyi almıştı ve ABD'nin sağlık sisteminin salgınla mücadelede yetersiz kalabileceği kaygısını dile getiriyordu.

https://twitter.com/BernieSanders/status/1247913426166280192?s=20

Ağırlıklı olan gençlerden destek alan Sanders, güney eyaletlerindeki Afrika kökenli Amerikalıları ikna etmekte yeterince başarılı olamadı.

İnternetten canlı yayın yapan Sanders, aday adaylığından çekilme kararının 'çok zor ve acı verici' olduğunu söyledi ve "Eğer adaylığın mümkün olacağı bir yolda olsaydım kesinlikle devam ederdim" dedi.

Sanders, kampanyasının Amerikalılar arasında 'ekonomik adaletsizlik, sosyal adalet, ırk adaleti ve çevre adaleti konularında bilinç yarattığını' ifade etti.

Joe Biden'ı da tebrik eden Sanders 'yenilikçi fikirlerin ileriye taşınması için kendisiyle çalışacağını' söyledi.

Sanders "Birlikte, ortak hareket ederek modern Amerikan tarihinin en tehlikeli başkanı Donald Trump'ı yeneceğiz" dedi.

Demokratlar, 17 Ağustos haftası, Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin Donald Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde düzenlenecek.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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