Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel ayrıldı
Bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ayrıldı. Tokel, Yıldırım'ı telefon ve sosyal medyadan engellediğini açıkladı
Fransa'nın Rennes kulübünde oynayan 21 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Özgür bir süredir, kendisinden 8 yaş büyük olan sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyordu.
Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demiş, parmaklarına eş yüzük takmışlardı. Nişanlandıklarının sanılması üzerine Tokel;
"Yüzük beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık, aile arasında bir şey değil" diyerek nişanlanmadıklarını dile getirmişti.
Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in birlikteliği uzun sürmedi.