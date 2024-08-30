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        Haberler Magazin Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel ayrıldı; "Engellendin koçum" mesajı verdi - Magazin haberleri

        Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel ayrıldı

        Bir süredir aşk yaşayan milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, ayrıldı. Tokel, Yıldırım'ı telefon ve sosyal medyadan engellediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:27
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        Fransa'nın Rennes kulübünde oynayan 21 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Özgür bir süredir, kendisinden 8 yaş büyük olan sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyordu.

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        Ala Tokel, bir açıklamasında; "Evlendiğim kişi umuyorum Bertuğ olur" demiş, parmaklarına eş yüzük takmışlardı. Nişanlandıklarının sanılması üzerine Tokel;
        "Yüzük beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık, aile arasında bir şey değil" diyerek nişanlanmadıklarını dile getirmişti.

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        Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in birlikteliği uzun sürmedi.

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        Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan ikiliden Ala Tokel, imalı bir mesaj yayımladı; "Buradan da engellendin koçum."

        #Bertuğ Özgür Yıldırım
        #Ala Tokel
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