Bertuğ Yıldırım: Gayet iyiyim

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay’dan da hissedilen depremin ardından Hataysporlu futbolcu Bertuğ Yıldırım’dan bir süredir haber alınamıyordu. Yıldırım, daha sonra sosyal medya hesabından durum ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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