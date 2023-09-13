Bertuğ Yıldırım göz dolduruyor
A Milli Takımın yeni golcüsü Bertuğ Yıldırım, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Genç futbolcu, milli forma ile çıktığı 2 maçta da fileleri sarsmayı başardı
Bertuğ Yıldırım, milli forma ile başarılı bir grafik çiziyor...
TRT Spor'un haberine göre; Ermenistan karşısında Ay Yıldızlı formayı ilk kez giyen genç futbolcu, ilk gol sevincini de bu maçta yaşadı.
80'inci dakikada oyuna giren 21 yaşındaki santrafor, 88'de milli takımın beraberlik golünü kaydetti.
İlk milli maçında gol atmayı başaran Bertuğ Yılıdırım, Japonya ile oynanan hazırlık maçında da sahne aldı.
90 dakika sahada kalan genç oyuncu, 61'inci dakikada milli takımımızın ikinci golünü attı.
Milli forma ile 2 maçta 2 golle yıldızlaşan Bertuğ, Atakaş Hatayspor'dan Rennes'e transfer olmuştu.
Bertuğ Yıldırım, Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.