Berwick - Annan Athletic maçı rakamları

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Berwick, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Annan Athletic takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Berwick 3 puanla 8. sırada, Annan Athletic 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Berwick, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Annan Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 362 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Berwick kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Annan Athletic sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Berwick son hafta oynanan Clyde maçında 1-2 kazandı.

Annan Athletic, Cowdenbeath karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Berwick, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Annan Athletic, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Annan Athletic 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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