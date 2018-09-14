Berwick - Elgin City düellosu

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Berwick, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Elgin City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 6 puanlı Berwick 7. sırada bulunuyor, Elgin City 7 puana sahip ve 6. sırada. Berwick, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Elgin City, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 433 kodlu maçı oynayanlar; Berwick galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, Elgin City galibiyet oranı 1.90. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Berwick son hafta oynanan Clyde maçında 1-2 kazandı.

Elgin City, Montrose karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Berwick, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Elgin City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elgin City, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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