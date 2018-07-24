Berwick - Hamilton düellosu

Berwick ve Hamilton, 24 Temmuz 2018 Salı günü İskoçya Lig Kupası Grup F maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Berwick, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hamilton, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 514 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Berwick kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Hamilton sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Berwick son haftadaki Hamilton müsabasında 0-2 yenildi.

Hamilton ise Huddersfield Town maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Berwick, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Hamilton ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hamilton, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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