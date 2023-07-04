BES 561 milyar lirayı aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sigorta
ABONE OL

BES 561 milyar lirayı aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını belirterek, "Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaş sistemden yararlanıyor. Toplam fon büyüklüğü ise 561,9 milyar liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

BES 561 milyar lirayı aştı
AA

Benli, Emekliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BES'in dünyada emsali olmayan teşviklerle desteklendiğini ve katılımcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayan düzenlemelerle zenginleştirildiğini belirtti.

Benli, devlet katkısına ek olarak son dönemde sistemde yapılan yeniliklerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ve tasarruf eğiliminin artmasını sağladığı gibi birikimlerini büyütmelerine de imkan verdiğini kaydetti.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı verilere göre, 26 Haziran itibarıyla BES'teki katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını aktaran Benli, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561,9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'in uzun vadede, enflasyonun üzerinde getiri imkanı sunduğuna dikkati çeken Benli, devletin destekleri, vatandaşların artan ilgisi ve güveniyle BES'in tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştüğünü, ülkede tasarrufun merkezi haline geldiğini vurguladı.

Benli, 2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL'nin çok daha erken aşılmasının ülke ve vatandaşlar açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Atilla Benli, BES tasarruflarının, emeklilikte yaşam standartlarının korunması açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de büyük değer taşıdığını belirterek, "Son dönemde ardı ardına hayata geçirilen yeni düzenlemeler vatandaşlarımızın tasarruf bilincine olumlu yansıdı. Bu sayede milli ekonomimizin dinamosu BES, istikrarla büyüyor." ifadelerini kullandı.

Benli, "Sigorta ve emeklik sektörü, hızla büyüyen ve son derece dinamik bir yapıda olan ülke ekonomimize uzun vadeli finansman kapasitesi sağlıyor. Ayrıca, sigorta ve emeklik fonları, spekülatif hareketlerden uzak bir nitelik taşıdıklarından ekonomide stabilizatör etkisi yapıyor." açıklamasında bulundu.

BES'in başarısının Türkiye'nin finans sektöründeki istikrarlı büyümesi ve bireylerin uzun vadeli mali hedeflerine ulaşmalarını desteklemek bakımından kritik önemde olduğunu ifade eden Benli, yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının, 18 yaş altının sisteme dahil edilmesinin, vakıf ve sandıklardan BES'e aktarımın mümkün kılınmasının, tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesinin, OKS'de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkanı tanınmasının, hediye BES'in hayata geçirilmesinin sektöre ve Türkiye ekonomisine güç katan gelişmeler olduğunu belirtti.

Gelişimi sürekli desteklenen BES ile ülkece büyük bir başarı hikayesine imza attıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Bu başarıları daha da ilerilere taşımak, katılımcıların ve ülkemizin tasarruflarını koruyup büyütmek için sektör olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. TSB olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek ve kullanımlarını yaygınlaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. BES için de bu doğrultuda ve aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdürerek her yeni yılda hedeflerimizin üzerinde başarılara ulaşmak için yorulmadan yola devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

70 yaşa kadar tamamlayıcı sağlık sigortası
SİGORTA Tamamlayıcı sağlıkta yaş sınırı arttı
VHV Sigorta konut sigortası poliçelerini güçlendirdi    
SİGORTA VHV konut poliçelerini güçlendirdi
Fiba Sigorta 'dijital' iş modeliyle geldi
SİGORTA Fiba 'dijital sigortacılıkla' geldi
Türk Nippon kasko sigortasına yeni özellikler ekledi
SİGORTA Kaskoda yeni dönem
Düğünlerde altın ve para yerine BES barkodu takılacak
SİGORTA Türkiye Sigorta 'Hediye BES' çıkarıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.